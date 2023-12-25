Школа для молодых предпринимателей. В Иркутске прошел чемпионат среди школьников в рамках проекта «Твой бизнес – твое будущее»

Финал регионального чемпионата бизнес-игр для школьников прошел 15 декабря в Иркутске. Новый масштабный проект «Твой бизнес – твое будущее» организовал Центр «Мой бизнес». Проект состоит из нескольких этапов: сперва организация бизнес-игр, направленных на развитие предпринимательского мышления, затем обучение в игровой форме основам финансовой грамотности и командное создание востребованных продуктов и интересных бизнес-решений.

Участие в отборочных играх приняли более 1,6 тысяч подростков. Интерес к событию показывает: обучение предпринимательству в игровом формате – правильное решение. «Наша задача – не только дать ребятам попробовать себя в роли предпринимателя, но и показать возможности, заинтересовать молодежь, чтобы она оставалась в Иркутской области», – говорит руководитель центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

А началось все со звонка…

Идея проведения масштабного проекта по предпринимательству «Твой бизнес – твое будущее» родилась в Центре «Мой бизнес» после общения с директорами школ. Как говорит руководитель Центра Диляра Окладникова, популяризация бизнеса, работа с подрастающим поколением – одна из важнейших задач в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

– Началось все в апреле со звонка руководителя школы, где учатся мои дети. Меня попросили провести профориентационное мероприятие для учащихся, рассказать о малом и среднем предпринимательстве. Потом еще одна школа обратилась с тем же вопросом. Но я по своим детям знаю: традиционные лекции мало кого заинтересуют. Подросткам интересно учиться, узнавать о перспективах профессии «предприниматель» в игровой форме. Не секрет, что выпускники часто не знают, куда пойти после школы. Идут учиться туда, куда им рекомендовали родители, бабушки или дедушки. Хотелось бы, чтобы они осознанно подошли к этому вопросу, чтобы сами посмотрели, почувствовали себя в роли предпринимателя.

Все как в жизни

Решением стало создание проекта «Твой бизнес – твое будущее», включающего серию образовательных бизнес-игр. Идею подхватили не только в иркутских школах: отборочные туры прошли также в Шелехове, Свирске, поселке Белореченское. Будущим выпускникам предстояло придумать бизнес-идею, которую они хотят развивать в Иркутской области. Правда, были ограничения: под запретом продажа алкоголя, табака, запрещенных веществ. Игра проходила в три этапа – презентация идеи, поиск партнеров и защита конечного продукта. В процессе участникам нужно было накопить самое большое количество монет. Все как в жизни – выигрывает самая предприимчивая команда.

Игры показали, что нередко у подростков ложное представление о предпринимательстве. Некоторые ребята, например, считают, что в бизнесе работает только жесткая конкуренция, что достичь успеха можно лишь через конфликты.

В формате бизнес-игры подростки тренируют полезные навыки - создавать долгосрочные доверительные взаимоотношения с другими предпринимателями, кооперироваться с другими бизнесами, поддерживать друг друга, вместе генерировать идеи проектов на благо региона, в котором живут и который готов оказать необходимую поддержку для начинающих предпринимателей.

Энергия и заряд на будущее

Чемпионат по предпринимательству быстро стал популярным: в отборочных турах приняли участие свыше 1600 ребят. Бизнес-игры активно поддерживали директора школ, педагоги. Ни сильнейшие морозы, ни другие трудности не смогли остановить энтузиазм участников. Например, в иркутской школе №23 команда старшеклассников пришла на игру в день, когда учебное заведение было закрыто из-за проблем с отоплением.

– Очень необычная форма чемпионата. Она понравилась всем без исключения – и детям, и учителям. Вы внесли такое серьезное разнообразие в жизнь старшеклассников, что мы вынуждены были ловить учеников помладше, которые сбегали с уроков, чтобы посмотреть, что такое интересное происходит в актовом зале, – не в укор, а в похвалу организаторам заявил директор гимназии №3 Андрей Трошин. – Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. А ребят хочу поблагодарить за то, что очень достойно нас представили на чемпионате, хоть и не вошли в тройку победителей финала.

Директор иркутской школы №19 Светлана Большещапова добавила, что учебные заведения и мечтать не могли о подобном мероприятии, о том, что их учащиеся смогут не просто пообщаться с настоящими бизнесменами и успешными людьми, а сами окунутся в эту тему, проработают реальные бизнес-идеи.

– Организовать такой масштабный чемпионат под силу только смелым людям. Даже у наших педагогов, профессионалов своего дела, наверное, не хватило бы смелости, чтобы в рамках школы провести подобное мероприятие. Здесь столько энергии, столько заряда на будущее! Игровая форма – эффективная форма обучения. И здорово, что выбран именно бизнес, потому что благодаря предпринимателям, их прогрессивным идеям страна развивается. Я уверена, что тот опыт, который получили ребята, бесценен. И, когда они станут настоящими бизнесменами, они скажут, что их карьера началась здесь в Центре «Мой бизнес». Вы ведь станете бизнесменами? – обратилась она к старшеклассникам. Ответом стало дружное «Да».

Открыть дело в 14 лет

Многие участники чемпионата, действительно, загорелись идеей связать свою жизнь с предпринимательством. Причем можно не откладывать хорошие идеи в долгий ящик: министерство по молодежной политике Иркутской области, например, радо интересным проектам. Заместитель министра Илья Иванов пригласил старшеклассников на ежегодный молодежный форум «Байкал», где можно не только пообщаться с такими же активными и предприимчивыми ребятами, но и получить региональный грант на развитие своего проекта.

– Замечательная игра получилась, – обратился к участникам Илья Иванов. – Вообще игрофикация всех процессов, не только бизнеса – это тренд ближайшего будущего. Для молодого возраста очень важно уметь принимать решения в той или иной жизненной ситуации. Погружаясь в подобные игры, ребята приобретают очень нужный опыт. Тем более, сегодня законодательно разрешено становиться самозанятым в 14 лет. У молодежи есть возможность получить грант на развитие проекта, государство поддерживает хорошие инициативы. Обязательно регистрируйтесь на форум «Байкал». В его рамках вы сможете попробовать свои силы в предпринимательстве. Например, организовать общественное мероприятие, дело социальной направленности и тому подобное. Вы - будущее нашего региона, поэтому вперед, дерзайте!

Поколения разные – темы одни

За время чемпионата было проведено порядка 20 игр, проработано около 100 разных бизнес-идей. Среди них – сфера туризма, авторские бренды одежды, концептуальные рестораны, развлекательные парки, салоны красоты, стоматологические клиники, школа космонавтики, производство мебели, комфортные дома для престарелых. Самые необычные - производство беспилотников и оказание ритуальных услуг.

– Поколения разные, но темы не меняются – меняется их наполнение, – говорит Диляра Окладникова. – Когда-то были извозчики, потом таксисты, сейчас запускают услугу «Автопилот». Мир стремительно меняется: курс на технологичность, на развитие виртуального мира, IT-направление, искусственный интеллект. Кто, как не дети, которые буквально с младенчества внедряются во все это, будут развивать эти темы?!

Чемпионат бизнес-игр, в рамках разработанного Центром «Мой бизнес» проекта «Твой бизнес – твое будущее» оказался настолько успешным и интересным для ребят, что было решено сделать его регулярным, привлекая еще больше школьников.

– Наша задача – не только показать ребятам, что есть такая площадка, которая поможет попробовать себя в роли предпринимателя, но и оставить молодежь в Иркутской области, – резюмировала Диляра Окладникова. – Мы готовы и дальше рассказывать и показывать, какие есть перспективы у молодых людей, если они останутся в области и будут развивать свой бизнес. С января следующего года начнется новый набор участников чемпионата. Готовьтесь, успешно сдавайте экзамены. И не забывайте про наш Центр «Мой бизнес». Мы вас всех ждем!

Какие бизнес-идеи предложили школьники

Бизнес-игры в школах проходили на одном дыхании. Ребята учились быстро принимать решения, генерировать и продавать свои бизнес-идеи, разрабатывать проект, привлекать инвестиции. До финальной игры, которая прошла 15 декабря в Центре «Мой бизнес», дошли порядка 100 школьников. Участники выбрали одну отрасль, одну тему, которую довели до реального кейса и представили затем на суд жюри. Из восьми команд выбирали лучшую – ту, которая заработала больше всех монет. Мы попросили ребят поделиться впечатлениями.

Степан Андрейченко, капитан команды иркутской школы №69 (проект – медицинская клиника «Эй. Айболит», 2 место):

– Услуги клиники основаны на решениях искусственного интеллекта. Выбрали здравоохранение, потому что это перспективная тема для нашего региона. Вообще игра нам всем очень понравилась, безумно интересно. Мы смогли очень много идей реализовать буквально с нуля до конечной стадии, когда можно брать руками продукт и делать. Игра очень развивает мыслительную деятельность. Были, конечно, проблемы. Например, взаимодействие с другими командами, когда нужно было развить взаимовыгодное сотрудничество. Пришлось долго думать над темой, чтобы она была не рядовая, чтобы другие команды согласились работать вместе.

Александр Сурду, капитан команды шелеховского лицея (проект – мебельная компания «Бывшая елочка», 1 место):

– Мы создали мебельную компанию, которая занимается переработкой сырья и помимо мебели сама могла создавать какие-то интерьеры, придумывать интересные дизайнерские решения. А еще взамен одного использованного дерева мы предложили высаживать три новых. Поскольку мебель нужна везде, абсолютно всем, мы могли спокойно придумывать классные идеи и создавать коллаборации с разными компаниями. Мы за все задания смогли получить очень хорошие баллы. Думаю, жюри понравилось и то, как мы в формате этюдов презентовали и рекламировали нашу компанию. Чемпионат получился интереснейшим. Мне очень понравилось, что практически у каждого участника была возможность каким-то образом реализовать свои идеи, рассказать про них. К тому же все эти выступления, презентации помогают развивать ораторские и лидерские способности. В жизни это пригодится.

Подарки для каждого

Никто из финалистов не ушел с чемпионата без подарков: их приготовили для школьников Центр «Мой бизнес» и партнеры мероприятия. Это памятные сувениры, канцелярские наборы, сладости и вкусности, экскурсия в «Книжный приют», мастер-класс от профессионального профориентолога, мастер-класс по развитию речи и ораторскому мастерству, экскурсия в студию радиостанции.