Спрос на зарубежные поездки в 2023 году вырос в полтора раза

Россияне предпочитают отдых за рубежом, такие выводы делают аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru. В 2023 году на 66% больше туристов, чем в прошлом, 2022-м, провели свой отпуск за границей. Среди популярных направлений – Турция и Египет. По России отпускники стали ездить значительно меньше. Доля отечественных курортов упала с 26% до 15%. В следующем году эксперты также не ожидают роста российских направлений в структуре продаж.

Турция второй год подряд находится на первом месте среди популярных туристических направлений. В 2023 году доля этой страны совсем немного подросла – с 41% до 43%. При этом средний чек увеличился со 148 тыс. рублей до 164 тыс. На второе место поднялся Египет, ранее эту строчку занимали российские курорты. 16% отдыхающих, которые приобрели поездки через интернет-магазин туров Travelata.ru, побывали на Красном море.

Средний чек данного направления довольно сильно вырос – со 111 тысяч рублей до 153.

Российские направления потеряли за год своих поклонников. Доля путешествий по стране упала с 26% до 15%. Если сравнить объемы поездок на отечественные курорты в 2023-м и 2022 годах, то видно, что спрос снизился на 22%. При этом топ российских курортов остался неизменным: Адлер, Имеретинский и Санкт-Петербург. Северная столица занимает третью строчку уже третий год подряд, а вот два других курорта поменялись местами. В 2023-м отдыхающие больше предпочитали Адлер.

Россияне, несмотря на значительный рост среднего чека, предпочитают ездить за границу. Объем туров на зарубежные курорты за год увеличился на 66%. В Турцию и Египет путешественники ездили и в прошлом году, в этом серьезный рост показали ОАЭ и Таиланд.

«Спрос на поездки за рубеж резко вырос в 2023 году по отношению к 2022-му. Российские туристы предпочитают отдыхать далеко от дома, и это несмотря на сильно увеличившиеся средние чеки. Например, объем продаж поездок в Таиланд поднялся более чем в два раза, вместе с тем средняя цена поездок изменилась со 183 тысяч рублей до 202 тысяч. Мы прогнозируем, что в 2024 году рост цен на путешествия может продолжиться. В первую очередь это связано с колебанием курсов валют и стратегией кредитно-денежной политики ЦБ России. Однако на этом фоне пока нет каких-то весомых предпосылок для увеличения продаж туров на российские курорты. Судя по всему, наши туристы будут стараться выбираться на отдых за границу. Наиболее востребованными направлениями останутся Турция, Египет и Таиланд», – Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru.