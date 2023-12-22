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S7 сообщила об урегулировании спора с зарубежными лизингодателями по 45 самолетам

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S7 Airlines завершила сделку по урегулированию взаимоотношений с группой зарубежных лизингодателей с участием страховой компании ООО «СК «НСК». Речь идёт о 45 среднемагистральных самолетах, что составляет почти 50% флота авиакомпании, и четырех авиационных двигателях. В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели, в том числе AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, так и по договорам аренды указанных воздушных судов.

S7 Airlines продолжает переговоры по урегулированию взаимоотношений по воздушным судам с другими зарубежными лизингодателями авиакомпании. В этих переговорах, как в ходе только что завершенной сделки, всестороннюю юридическую поддержку авиакомпании оказывает юридическая фирма Better Chance.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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