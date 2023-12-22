Эн+ завершает строительство штаб-квартир в Иркутске и Красноярске

Об этом заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина сообщила 21 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2023 году.

– Регионы – наше всё. Мы та самая компания, чьё сердце билось, бьётся и будет продолжаться биться в регионах. Отсюда совершенно не случайно решение руководства, что центральные офисы Эн+ и Русала давно переехали в регионы. Сейчас они обретают своё лицо. Мы заканчиваем строительство современных удобных классных зданий. Они в определённой степени будут задавать в этом направлении стандарт офисных зданий, – подчеркнула Вера Курочкина.

Она добавила, что сотрудники, принимая решение о переезде в Красноярск или в Иркутск, должны быть уверены, что уровень комфорта с точки зрения рабочего места, и с точки зрения их социальной жизни, интеграции с местными сообществами, будет мало чем отличаться от Москвы, Питера или Екатеринбурга.

Напомним, что Эн+ стала одной из первых крупных российских компаний, которая решила перевести штаб-квартиру из Москвы в Сибирь, где сосредоточены основные активы группы. О строительстве офиса в центре Иркутска стало известно в 2021 году. Деловой центр площадью 4,1 тыс. кв. м строится в соответствии с международными экологическими стандартами, из современных материалов, особое место среди которых отводится алюминиевым конструкциям. Бизнес-центр будет состоять из офисного пространства, зоны кафе и ресторана, а также фитнес-зала и медицинского кабинета. Инвестиции в строительство оценивались в 500 млн рублей.