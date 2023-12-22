На грантовый конкурс ИНК «Энергия родной земли» поступило 72 заявки

Ежегодный грантовый конкурс Иркутской нефтяной компании (ИНК) «Энергия родной земли» собрал рекордное количество заявок. В этом году на конкурс поступило 72 инициативы.

Защита проектов прошла в офлайн и онлайн формате в информационном центре ИНК в Усть-Куте среди некоммерческих, бюджетных и общественных организаций Усть-Кутского, Нижнеилимского, Киренского, Катанского районов, а также Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

В этом году почти вдвое увеличилось число участников. Из 72 заявок социально значимые инициативы презентовали 26 человек, набравшие максимальное количество баллов по итогам отбора. Ранее проекты получили оценку федеральных и региональных экспертов.

Предварительно для участников прошли обучающие семинары по основам социального проектирования и информационному сопровождению реализации проектов. Их провели в Усть-Куте в рамках форума «Восточная Сибирь – территория будущего», который организовала ИНК.

На конкурс были представлены экологические, краеведческие, инклюзивные и патриотические проекты, инициативы по организации досуга для взрослых и детей.

Итоги находятся на рассмотрении экспертной комиссии. Победители будут объявлены не ранее 25 декабря.

Грантовые конкурсы ИНК проходят с 2019 года. За весь период реализовано более 30 инициатив в различных направлениях. С этого года компания также организовала оценку эффективности проектов. Для этого привлечены эксперты из Новосибирска. Они проведут анкетирование среди грантополучателей и жителей территорий, где реализуются инициативы и сделают подробный анализ.