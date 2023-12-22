Строительство аэропорта стартовало в Бодайбо

Работы ведет ФАУ «Ространсмодернизация», подрядчик – АО «Ротек». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

В аэропорту Бодайбо грунтовая взлетно-посадочная полоса. Во время реконструкции ее сделают железобетонной, удлинят и немного изменят направление, что обеспечит безопасность полетов. Также построят рулежную дорожку, перрон, аварийно-спасательную станцию с командно-диспетчерским пунктом, аэродромный радиолокационный комплекс, очистные сооружения, трансформаторные подстанции и дизельные электростанции, сделают периметровое ограждение с техническими средствами охраны.

У местного населения выкуплены земельные участки, которые расположены на территории будущего строительства.

Идет подготовка к ограждению расширенной территории аэропорта. На участке демонтированы старые конструкции, начаты земляные работы. Сейчас это не мешает выполнению полетов, поэтому аэропорт работает в штатном режиме. Приступить к бетонным работам на взлетно-посадочной полосе планируется в третьем квартале 2024 года, завершить строительство объекта – в 2025 году. Благодаря проведенным работам аэропорт Бодайбо сможет приниать среднемагистральные самолеты типа Ил-114 и Sukhoi Superjet 100.