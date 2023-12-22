Себестоимость автодоставки может вырасти на 20% в следующем году

Прогноз связан с увеличением зарплат водителей грузовиков, налогов и сборов, стоимости лизинга, техники и ее обслуживания. В итоге, тариф на автомобильные грузоперевозки может увеличиться с 82 до 96 руб. за км, что скажется на конечной стоимости товаров в России. Об этом сообщают транспортные компании, члены Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов – ПЭК, «Байкал Сервис», «МТЭК-Логистик», «Орда»

Перевозчики считают: зарплата водителей грузовиков, увеличившись за год более чем в два раза, до 165 тыс. руб., вырастет еще минимум на 30%.

На фоне растущего дефицита, будет усиливаться «зарплатная борьба» за водителей, ФОТ этой категории сотрудников в следующем году может превысить 300 тыс. руб., отметил эксперт отрасли Александр Цыпин.

Кроме того, стоимость магистральных тягачей иностранного производства, которая за два года увеличилась в среднем на 40%, до 10 млн руб., продолжит расти из-за изменения курса рубля по отношению к иностранным валютам. По мнению Владимира Толкачева, генерального директора ООО «Байкал-Сервис ТК», этот фактор в том числе отразится на себестоимости грузоперевозок.

В 2023 году производители и дистрибьюторы частично компенсировали увеличенный в 1,7 раз утилизационный сбор за счет своей маржинальности, а с 2024 года – могут снова повысить цены, прогнозирует Александр Цыпин.

Вырастут также расходы перевозчиков на лизинг техники. После увеличения ключевой ставки до 16%, ставки на лизинг уверенно перешагнули планку в 20%. В целом средняя ставка за год увеличилась в два раза – до 18%.

Из-за изменения валютного курса расходы на обслуживание техники и закупку запчастей, ставшие в этом году выше в среднем на 30%, свой рост не остановят.