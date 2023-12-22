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Аллея Георгиевских кавалеров появилась на Иерусалимской горе в Иркутске

На Иерусалимской горе в Иркутске создали аллею, посвященную Георгиевским кавалерам: ее оборудовали для того чтобы почтить память тех, кто проявил мужество при выполнении боевых задач, рассказали в мэрии.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

«На стендах разместили информацию о семи из них – тех, кто упокоен здесь. Еще на четырех табличках указали сведения о горожанах, награжденных Золотым оружием с надписью: "За храбрость"», – рассказали власти.

Орден Святого Георгия был учрежден императрицей Екатериной II в 1769 году. Его удостаивались офицеры за заслуги на поле боя. Орденами и знаками отличия были награждены более 100 уроженцев столицы Прибайкалья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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