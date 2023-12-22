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Мошенник шесть раз подряд обманул жителя Тулуна при покупке машины

47-летний житель Тулуна стал жертвой мошенников при покупке машины – аферисты обманули его шесть раз подряд, рассказали в полиции Иркутской области.

Известно, что мужчина нашел объявление о продаже автомобиля УАЗ по низкой цене на одной из популярных интернет-площадок. Он связался с продавцом, который попросил отправить предоплату, обещая снять объявление с публикации.

«Доверчивый мужчина перевел мошеннику сначала 5 тысяч, но это не устроило "продавца", и он попросил скинуть еще 20 тысяч рублей, указав, что собеседник не расслышал просьбу перевести 25. Таким же образом мошенник уговорил заявителя перевести еще 100 тысяч и дважды по 50 тысяч рублей», – пояснили правоохранители.

Тулунчанин выполнил все условия и отправился в Красноярск за машиной. По пути «автовладелец» постоянно был с ним на связи и попросил у потерпевшего занять денег, после чего мужчина отправил ему еще 80 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь, а адрес, который он назвал покупателю, оказался несуществующим.

Мужчина, осознав, что попался на уловки мошенника, обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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