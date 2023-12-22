Две 17-этажных блок-секции для переселенцев в Иркутске сдадут раньше срока

Строительство двух 17-этажных блок-секций ведется в иркутском микрорайоне «Эволюция». Дома предназначены для переселения граждан из ветхих и аварийных зданий. Объекты планируется сдать раньше срока, рассказали в мэрии.

«Сроки реализации контракта – ноябрь 2024 года. При этом застройщик – АО "УКС г. Иркутска" – планирует сдать объект раньше запланированного графика», – пояснили власти.

В настоящее время полностью возведен монолитный железобетонный каркас, на 80% выполнена кирпичная кладка, установлено около половины окон, утеплены более 80% стен, начался монтаж навесного фасада. Также ведутся электромонтажные работы, обустраиваются внутренние перегородки в квартирах, штукатурятся стены.

Здания на 187 квартир строятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы начались в мае 2023 года – они ведутся непрерывно. На сегодняшний день строительная готовность объектов превышает 70%.