Аферисты за сутки обманули жителей Приангарья более чем на 2 млн рублей

Сразу 11 жителей Иркутской области стали жертвами мошенников за сутки – в общей сложности они отдали обманщикам свыше 2 млн рублей, рассказали в региональной полиции.

Аферисты использовали как распространенные, так и редкие способы обмана. Например, две жительницы отдали деньги за несуществующие унты и кроссовки – их попросили перевести предоплату, после чего в обоих случаях продавцы перестали выходить на связь.

Кроме того, злодеи представлялись операторами сотовой связи и банкирами, узнавали секретные данные о картах, просили перевести деньги на якобы безопасные счета, а также использовали иные схемы, помогающие войти в доверие к гражданам.