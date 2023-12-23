Директора студенческого городка в Иркутске заподозрили в сдаче жилья посторонним

Директор студенческого городка одного из вузов Иркутска подозревается в превышении должностных полномочий, в частности, незаконной сдаче жилья в аренду. Подробности рассказали в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.

Известно, что женщина нарушила устав и для собственного заработка сдавала жилье в аренду чужим людям в период с сентября 2020 по ноябрь 2023 года. Известно, что клиенты платили ей наличными. Ущерб от действий руководителя оценили почти в 1,3 млн рублей.

Злоумышленницу удалось поймать в ходе контрольной закупки – она получила оплату за проживание меченными купюрами. Всего в момент задержания у женщины было изъято более 180 тысяч рублей. Законность происхождения денег выясняется.

Кроме того, ведутся обыски, изъята техника. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.