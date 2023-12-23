Дольщики долгостроя ЖК «Огни города» в Иркутске получат компенсации

Дольщики долгостроя ЖК «Огни города», который находится в переулке Советском в Иркутске, получат компенсации. Соответствующее решение принято на Наблюдательном совете Федерального фонда развития территорий, прошедшего под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

Застройщиком ЖК «Огни города» является «Домострой Профи». Строительство трех объектов началось в 2018 году, в ноябре 2022 года они были включены в Единый реестр проблемных объектов, а в апреле 2023 года застройщик признан банкротом.

— Правительство Иркутской области в марте 2023 года обратилось в Федеральный фонд развития территорий с ходатайством о восстановлении прав дольщиков путем выплаты возмещений. Фонд принял это решение, теперь 185 семей смогут получить компенсации за свои квартиры в недостроенных домах, — сказал первый заместитель губернатора региона Роман Колесов.

Размер компенсаций рассчитывается Федеральным фондом развития территорий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1233. Сумма выплаты формируется исходя из рыночной стоимости одного квадратного метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке по всем договорам, заключенным гражданином в отношении одного объекта строительства. Компенсации будут выплачены из федерального и областного бюджетов.

По словам директора Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Иркутской области Романа Лиходиевского, сообщение о дате начала приема заявлений граждан о выплате возмещений будет опубликовано в течение трех рабочих дней на сайтах регионального и федерального Фондов. Выплаты будут направляться после того, как в течение трех рабочих дней специалисты проверят правильность заполнения формы и подлинность документов. Консультацию можно получить в региональном Фонде по телефону: 8 (3952) 434-993.