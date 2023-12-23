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«Гора Соболиная» из Иркутской области вошла в тройку самых дорогих курортов России

Сервис бронирования гостиниц «Отелло» назвал самые дорогие горнолыжные курорты России – в их число вошла «Гора Соболиная» из Иркутской области, следует из данных организации.

Первое место занял «Домбай», расположенный в Карачаево-Черкесии: ночь в этом уголке обойдется в 16,1 тысячи рублей. На второй строчке – «Гора Соболиная» в Иркутской области и «Шерегеш» в Кемеровской области. В обеих точках ночь в среднем стоит 14,5 тысячи рублей.

Что касается самых доступных цен, то они зафиксированы в «Горном Воздухе» на Сахалине, где отдых в среднем стоит 6 тысяч рублей за ночь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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