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Обманутым дольщикам долгостроя ЖК «Огни города» в Иркутске заплатят компенсации

Люди, которые являются обманутыми дольщиками долгостроя ЖК «Огни города» на переулке Советском в Иркутске, получат компенсации, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

Застройщиком ЖК «Огни города» является компания «Домострой Профи». Строительство трех объектов в рамках проекта началось в 2018 году, в ноябре 2022 года они были включены в Единый реестр проблемных зданий, а в апреле 2023 года застройщика признали банкротом.

«Сумма выплаты формируется исходя из рыночной стоимости одного квадратного метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке по всем договорам, заключенным гражданином в отношении одного объекта строительства. Компенсации будут выплачены из федерального и областного бюджетов», – пояснили власти.

Они также добавили, что деньги получат 185 семей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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