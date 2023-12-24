Инклюзивная экотропа появилась в Слюдянке

Открытие инклюзивной экотропы «Иду на пик» длиной 700 метров состоялось 22 декабря в городе Слюдянке Иркутской области. Подробности рассказали в пресс-службе регионального агентства по туризму.

Свое начало тропа берет в городской черте, после чего уходит в лес. Ее разместили на месте «диких» дорожек, где прежде гуляли местные жители и туристы. Теперь данный маршрут оборудован деревянным настилом с перилами, тут появились информационные таблички и места для отдыха.

Маршрут заканчивается на «Поляне Деда Мороза». В дальнейшем здесь планируется заместить резиденцию зимнего волшебника. Тут красивые виды и чистый воздух.

На тропе нет крутых спусков и подъемов, резких перепадов и поворотов, что позволит гулять по ней людям с ограниченными возможностями, в том числе на колясках.

Кроме этого, в планах создать тактильную тропу длиной 41 метр для слепых. Она будет состоять из природного материала – шишки, гальки, байкальского песка, по ней можно будет пройтись босиком.