В Братске на год сорваны сроки сдачи трех домов

Прокуратура Иркутской области выявила срыв сроков сдачи многоквартирных домов в городе Братске. Подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что в 2021 году МКУ «Дирекция капитального строительства и ремонта» заключила муниципальный контракт с одной из фирм на выполнение работ по строительству трех многоквартирных жилых домов в жилом районе Падун стоимостью более 300 млн рублей. Объекты должны были появиться до 1 декабря 2022 года.

Во время проверки выяснилось, что возведение домов не было завершено в срок. В связи с этим подрядчика обязали закончить работы.