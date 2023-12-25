«Год трансформации и активного развития» – Константин Зимин, МТС – о 2023

«Для меня лично и всей команды МТС этот год, в первую очередь, стал годом трансформации», – заявил в интервью SIA.RU Константин Зимин, директор МТС в Иркутской области:

– Мы скорректировали наши подходы в работе и ведении бизнеса с учётом изменения потребностей абонентов. Стали более активно развивать наши экосистемные цифровые продукты – онлайн кинотеатр и библиотеку, игровые и музыкальные сервисы и другие услуги.

В Иркутской области для комфорта наших абонентов мы провели работы на мобильной и фиксированной сетях. Перенастроили уже имеющееся оборудование для увеличения скорости интернета, а также построили новую сеть в небольших населённых пунктах, чтобы ещё больше жителей региона имели доступ к современным технологиям.

Я благодарен этому году за то, что с возвращением в Иркутск у меня появилось больше возможностей общаться с близкими и родными людьми, и я стал заново открывать для себя красоты и достопримечательности Иркутской области.

Из знаковых событий, произошедших в 2023, хочу отметить два. Во-первых, громкий ребрендинг МТС: сменился наш известный логотип, обновилось позиционирование – мы цифровая экосистема, в которой объединяются все наши направления деятельности:телеком, финтех, медиа-бизнес, индустрия развлечений и множество других. Во-вторых, это 30-летие компании, которое мы разделяем вместе со всеми клиентами. А уже в феврале 2024-го будет ещё одна круглая дата – Иркутскому филиалу исполнится 20 лет.

В преддверии Нового года я желаю жителям Иркутской области добра, впечатлений, новых открытий и возможностей, а мы со своей стороны постараемся сделать вашу жизнь ещё комфортнее и насыщеннее.