Жители Иркутска пожаловались на шум и вибрацию из-за строительства сетей на Култукской

Многочисленные жалобы на шум из-за строительных работ поступили от жителей Иркутска на улице Култукской. Ситуацию прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

«Проехал на улицу Култукская в Иркутске. От жителей нескольких домов поступали многочисленные обращения о строительных работах рядом с жилыми домами. В частности, люди жаловались на шум и сильную вибрацию. В этом месте прокладываем централизованные сети водоотведения для этой территории», – пояснил глава региона.

Чтобы урегулировать ситуацию, была организована встреча с людьми при участии мэра Руслана Болотова, представителей профильных ведомств, губернатора.

«Прояснили ситуацию с проектом, какие работы происходят, как это делается. Главное нужно понимать – зданиям ничего не угрожает. Далее, договорились, что комиссионно будут проверены квартиры и другие помещения в домах, чтобы понять каковы последствия, о которых говорят жители. Кроме того, чтобы снизить вибрационную нагрузку, верхний слой грунта строители будут убирать с помощью экскаватора», – отметил глава региона.

Власти пообещали взаимодействовать с людьми и контролировать ситуацию. В свою очередь, люди поняли важность реализации данного проекта, который является самым крупным по строительству сетей в регионе за полвека.