Иркутяне рассказали, что мечтают сделать до Нового года

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование и выяснили у жителей Иркутска, что они планируют успеть сделать до Нового года. Результаты есть у SIA.RU.

В списке самых главных дел – покупка подарков и ремонт. Кроме того, немало людей хотят успеть до каникул отдохнуть и украсить дом, а также сделать уборку.

Также иркутяне собираются составить меню, купить продукты, придумать развлечения для гостей, а также провести предновогодние дни с семьей.

Небольшое количество горожан хотят успеть посетить врача, выздороветь, оплатить все счета и вернуть долги, похудеть, влюбиться, починить машину, завершить обучение.

Помимо прочего, в планах – получение водительских прав, фотосессия, переезд, посещение выставок и концертов, поход в парикмахерскую.