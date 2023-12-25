Купить подарки, доделать ремонт и отдохнуть – что иркутяне планируют успеть до Нового года

В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска.

Среди дел, которые иркутяне хотят успеть сделать до 31 декабря, главные – покупка подарков (14% опрошенных) и ремонт (9%). Отдохнуть до каникул – цель, похоже, провальная, но, тем не менее, ее ставят перед собой 8% горожан. 7% респондентов нужно украсить дом. Каждому двадцатому – сделать уборку. Еще 5% необходимо успеть подготовиться к празднику: составить меню, купить продукты, придумать развлечения для гостей. 3% хотели бы провести предновогодние дни с семьей.

По 1% опрошенных мечтают успеть посетить врача, выздороветь, оплатить все счета («чтобы войти в новый год без долгов»), похудеть, влюбиться, починить машину, завершить обучение. Среди множества прочих дел, которые стремятся закончить до нового года горожане, – получение водительских прав, фотосессии, переезд, посещение выставок и концертов, поход в парикмахерскую и проч.

Мужчины чаще настроены отдохнуть перед праздниками. Среди представителей сильного пола также больше тех, кто утверждает, что все планы по подготовке к Новому году выполнены. Женщины беспокоятся, что не успевают купить подарки, сделать уборку и украсить дом.