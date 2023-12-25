План властей по приватизации перевыполнен в 16 раз

Поступления в бюджет в 2023 году составили 28,9 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Росимуществе.

Из них от продажи корпоративных активов поступило 27,3 млрд, а от реализации имущества госказны – 1,6 млрд рублей, добавили там. Всего власти рассчитывали заработать на этой статье 1,8 млрд по итогам года. Таким образом план был перевыполнен в 16 раз.

В Росимуществе также рассказали, что более 1,8 млрд рублей будет перечислено по итогам года в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования от продажи коррупционного имущества.

План по поступлениям от приватизации перевыполнили благодаря двум крупным сделкам: продаже в Санкт-Петербурге компании «Феникс», управляющей портом «Бронка», и реализации акций предприятия «Кучуксульфат» в Алтайском крае, отметил руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Виталий Аристархов. Каждая была оценена более чем в 10 млрд рублей, уточнил он.

Ранее Госдума приняла бюджет на 2024 год. Доходы составят 35 трлн рублей, в 2025 году – 33,5 трлн рублей, в 2026-м – 34,1 трлн рублей. Для сбалансированности федерального бюджета в 2024 году будут использованы средства ФНБ в размере 1,3 трлн рублей. Помимо ФНБ основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2024-2026 годах будут государственные заимствования РФ.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, в 2024 году доходы бюджета вырастут почти на 29 %. При этом более 2/3 доходов (67,2%) не зависят от нефти и газа. Резервный фонд Правительства РФ в 2024 году планируется в объеме 100 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах – по 80 млрд рублей. Также предусматривается возможность его увеличения за счет поступления отдельных ненефтегазовых доходов.