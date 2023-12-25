Иркутский производитель пластиковых окон расширит производство благодаря займу Фонда развития промышленности

На треть увеличит объём ежегодного производства стеклопакетов и алюминиевых конструкций компания «Элит Лайн» после приобретения нового оборудования. Модернизацию профинансирует Фонд развития промышленности Иркутской области; накануне Наблюдательный совет Фонда одобрил заявку предприятия на льготный заём в размере 18,7 миллиона рублей.

«Пластиковые окна используются при остеклении любых зданий – от новостроек и индивидуальных домов до социальных объектов и коммерческих помещений. Спрос на эту продукцию растет, одновременно меняются технологии – так, многие производители окон переходят на алюминиевый профиль. Такое своевременное обновление и расширение производственных мощностей поможет нашему иркутскому производителю существенно расширить рынок сбыта», — отмечает первый заместитель председателя Правительства Иркутской области, глава Наблюдательного совета регионального ФРП Руслан Ситников.

Руслан Ситников

Заёмные средства в размере 18,7 миллиона рублей предприятие намерено направить на приобретение автоматизированной линии покраски и четырёхсторонней кромкошлифовальной линии. Процентная ставка на первые три года пользования займом составит 1%, на последующие два года — 3% годовых. Общая инвестиционная стоимость проекта превышает 38 миллионов рублей. Сумма налоговой отдачи от проекта за время пользования займом превысит его величину на 53%.

«Доля металлических конструкций в России растёт за счёт сокращения пластиковых, которые невозможно производить без импортных добавок. Производимые компанией «Элит Лайн» алюминиевые конструкции используются при производстве «холодных» витражей, оконного и балконного остекления, внутренних перегородок, дверей и входных групп. Ну, а стеклопакеты — неотъемлемая часть всех современных оконных систем. Я рада, что государственная поддержка станет для предприятия драйвером увеличения объёмов производства на 33%, начиная уже со следующего года», — подчёркивает директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Яна Шевченко

Напомним, ранее Наблюдательный совет Фонда принял решение о сохранении льготной ставки займов по региональным программам на уровне 1% годовых — как минимум, до конца 1 квартала 2024 года.

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