Какими нейросетями пользуются россияне?

За последние три месяца в работе технологию применяли 38% россиян, пишут «Известия» со ссылкой на исследование аналитического центра «Авито».

Наиболее часто обычные пользователи применяют нейросети в образовательных и рабочих целях. Чат-боты, построенные на генеративной ИИ-модели, могут помочь в автоматической проверке научных статей, написании текстов на основе собранных данных и предоставлении индивидуализированных рекомендаций для студентов.

На первом месте по популярности среди нейросетей стоит YandexGPT. Им пользуются 56% всех опрошенных, 57% из которых – женщины. Второе место занимает ChatGPT – к нему за помощью обращаются 29% россиян, из них 36% мужчин. Кроме того, ChatGPT заметно больше распространен в Северо-Западном федеральном округе (ФО), а в Северо-Кавказском ФО – Stable Diffusion (9%).

Ключевые задачи, для которых россияне используют нейросети:

создание изображения (39%);

создание текста (30%);

составление подборок/рекомендаций фильмов, музыки и т.д. (23%).

Ранее стало известно о том, что юные художники из Приангарья с помощью нейросети создадут произведения будущего. Известные блогеры на своем примере покажут, как использовать для художественного творчества возможности развернутой в облаке CloudMTS генеративной нейросети.

Ребята смогут бесплатно использовать ИИ-чат-бота, создавая уникальные творческие работы. Лучшие произведения могут быть презентованы в Русском музее в рамках выставочно-образовательного проекта «Современное искусство и наука: границы синтеза», реализуемого Музеем в партнерстве с цифровой экосистемой МТС, Благотворительным фондом «Система» и университетом ИТМО.