Аналитики назвали парадокс года на фондовом рынке

«На российском фондовом рынке, как и в женском теннисе, может происходить всё, что угодно, и в этом году мы в очередной раз в этом убедились», – сообщил эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин в еженедельном выпуске «Без плохих новостей».

В номинации «Парадокс 2023 года», где есть логические противоречия, он назвал четырёх претендентов.

– Первый номинант – Банк России повысил ставку, а инфляции всё равно растёт. Парадокс номер два – ОПЕК+ сокращает добычу нефти, а нефть Brent всё равно дешевеет. Номинант три –капитализация Газпромнефти больше капитализации Газпрома. И четвёртый номинант – количество кэша Сургутнефтегаза больше, чем его рыночная стоимость.

Американский эксперт, анализирующий российский нефтегаз, Рон Смит в качестве победителя номинации выбрал акции Газпромнефти. Он считает, что дисбаланс между ценами на акции Газпромнефти и Газпрома может продлиться долго и будет в большей степени зависеть от стоимости газового монополиста.

– А это зависит от контракта с Китаем. Если Газпром договорится об этом в течение следующих 12 месяцев, то тогда его капитализация будет выше, а цены акций могут увеличиться до 210-240 рублей за акцию.

Напомним, что сейчас акции Газпрома торгуются на Мосбирже на уровне 162 рублей, Газпромнефти – 912 рублей.