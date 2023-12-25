Набиуллина: цены на яйца выросли из-за высокого спроса

Цены на куриные яйца выросли не только из-за инфляции, утверждает председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые передаёт РБК, причиной также послужил высокий спрос.

Она заявила в интервью РБК, что, «когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает». «Есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения»,— убеждена глава ЦБ.

Напомним, что в Иркутской области розничные цены на яйца решили зафиксировать до 1 апреля. «У нас прошло уже несколько совещаний с производителями яйца и представителями торговых сетей. Договорились, что по ряду позиций на социально-значимые товары, в том числе на определенные категории куриных яиц, производители зафиксируют цены до 1 апреля», – сообщил губернатор Игорь Кобзева.

Согласно данным Росстата, средние потребительские цены на яйцо в Иркутской области с начала года увеличились на 38,7 %, в России – на 37,6 %, в СФО – 46,6%.