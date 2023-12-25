60% сибиряков в наступающем году будут сберегать и копить

Треть жителей Сибири верят, что в следующем году их финансовое положение улучшится, более 60% намерены делать накопления. Почти половина сибиряков надеются, что наступающий год будет лучше, чем уходящий. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

62% сибиряков хотят в наступающем году копить и сберегать деньги (26% точно будут это делать, 36% скорее всего). Наиболее высок этот показатель в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (74%), в целом по России он составил 65%. Лишь 11% не намерены формировать финансовую подушку.

36% полагают, что их финансовое положение в 2024 году улучшится (27% скорее улучшится, 9% определенно). Еще 23% опрошенных не ожидают изменений в своем финансовом положении.

Наибольшее число респондентов (38%) назвали желаемым для себя уровнем дохода в 2024 году - 50-100 тысяч рублей в месяц. 22% хотели бы иметь 100-150 тысяч, а 20% считают достаточным для себя получать до 50 тысяч рублей в месяц. Увеличения своих доходов в 2024 году ждут 88% жителей макрорегиона.

Из крупных трат 21% сибиряков планируют в 2024 году ремонт и мебель. 11% планируют купить квартиру, 9% - автомобиль, 5% собираются обзавестись загородным жильем. 4% хотят потратить значительную сумму на образование. При этом 56% заявили, что пока не запланировали крупные покупки.

36% жителей Сибири намерены путешествовать в следующем году (26% скорее да, 10% точно да). Не планируют поездок 34%. Среди тех, кто планирует путешествовать, 85% хотят делать это по России, 30% надеются поехать за границу.

Планируют взять потребительский кредит в 2024 году 8% опрошенных сибиряков, ипотеку - 5%, автокредит – 5%. 69% не собираются брать в 2024 году кредиты.

48% опрошенных надеются, что 2024 год будет лично для них лучше 2023-го По мнению 41% респондентов 2024 год будет для них таким же.

В целом, более половины россиян ожидают, что 2024 год будет для них лучше 2023-го. 47% россиян намерены в наступающем году путешествовать, 38% надеются, что их финансовое положение улучшится.