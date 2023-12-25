В Ивано-Матренинскую больницу поступила вторая часть закупленного оборудования на средства ИНК и фонда Марины Седых

Иркутская нефтяная компания (ИНК) и Благотворительный фонд Марины Седых приобрели оборудование для травматологического отделения Ивано-Матренинской детской клинической больницы (ИМДКБ).

В больницу доставили вторую часть оборудования внутрисуставной обработки. Весной врачи отделения травматологии и ортопедии прошли обучение по использованию техники. Первая часть комплекта артроскопического оборудования для малоинвазивной диагностики суставов была установлена в августе этого года. Прибор позволит детям избежать хирургических вмешательств и длительной терапии.

— У нас с Иркутской нефтяной компанией сложилось исторически давнее сотрудничество, когда нас еще пригласили осмотреть детей на Севере Иркутской области. Тогда в Усть-Куте шло становление производства. С тех пор многолетнее сотрудничество успешно продолжается, мы помогаем детям, обследуем, вместе с тем ИНК открыто относится к нашим проблемам, за что мы искренне благодарны, — сказал главный врач Ивано-Матренинской детской клинической больницы (ИМДКБ) Владимир Новожилов.

Сумму для приобретения собрали на благотворительном вечере, организованном фондом Марины Седых и ИНК, в рамках выставки «Настоящее будущее в галерее Виктора Бронштейна. В экспозиции были представлены работы, посвященные инвестиционными проектам компании. Картины приобрели сотрудники ИНК и другие посетители. Значительный вклад внесла генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых и представители Байкальского банка ПАО «Сбербанк» в лице Александра Абрамкина.

— Артроскоп стоил тогда 7 млн 200 тысяч рублей, но к моменту покупки цены поднялись до 8 млн рублей. Чтобы собрать ту недостающую сумму, которая необходима для приобретения, мы объявили клич в компании о благотворительном сборе. Сотрудники покупали картины и жертвовали средства в течение 10 дней. Так необходимая сумма была собрана, — поделилась генеральный директор АО «ИНК-Капитал» и основатель благотворительного фонда Марина Седых.

Компания активно поддерживает региональное здравоохранение. В 2017 году при поддержке основателя ИНК Николая Буйнова открыли самую высокотехнологичную цифровую детскую операционную в Сибири и на Дальнем Востоке. Кроме того, при поддержке фонда и компании врачи и узкие специалисты регулярно приезжают на север региона и обследуют детей.