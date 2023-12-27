«Год запомнился движением курсов валют и ростом ключевой ставки» – Юлия Кальвина, Сбер

«2023 можно назвать годом цифровых изменений», заявила в интервью SIA.RU управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина. Подводя итоги, она отметила несколько знаковых событий, как для страны, так и для банка.

О 2023: «Год был изменчивым»

– Сложно давать определение всему году, поскольку он был очень изменчивым, как в экономическом и политическом плане, так и в работе всего нашего банка. А в целом, 2023-й был достаточно позитивным, потому что все многочисленные проекты, которые мы реализовывали в этом году, были успешными для Иркутского отделения Сбербанка. Я бы назвала его годом цифровых изменений, которые были связаны с улучшением качества работы как для клиентов, так и для наших партнёров.

О знаковых событиях: «Выставка на ВДНХ вызывает чувство гордости»

– Я думаю, очень хорошее событие для всей страны – выставка «Россия» на ВДНХ, которая даёт много поводов для гордости за нашу страну, в которой мы живём.

Если говорить о событиях всего года, то мне, как экономисту, запомнились движения курсов валют в разных направлениях – то мы переживали, что курс слишком слабый, то, наоборот, слишком, сильный.

В этом году мы столкнулись с серьезными изменениями ключевой ставки – это тоже значительно повлияло на бизнес.

Что касается Иркутской области, то хочется отметить, что регион в уходящем году активно участвовал в инвестиционных проектах. Из значимых событий могу выделить завод полимеров Иркутской нефтяной компании в Усть-Куте и открытие Суворовского училища.

Лично для меня этот год запомнился победой нашего проекта «Культурные коды Иркутска» в конкурсе социальных проектов Сбера. Всего на конкурс было заявлено более 250 инициатив. Проект, направленный на сохранение культурных ценностей и традиций, смог объединить одной идеей больше 20 000 иркутян. Мы поставили перед собой задачу – вовлечь горожан в исследовательскую, творческую и культурно-просветительскую деятельность, чтобы повысить их гордость за родной город. В рамках проекта мы совместно с благотворительным фондом «Подари планете жизнь» организовали благотворительный концерт с участием музыкальных коллективов крупных организаций города в Драмтеатре, а на собранные средства изготовили и установили на знаковых зданиях города скульптуры белок, изготовленные с применением вторсырья. Мы также провели экологический конкурс среди учебных заведений Иркутска по сбору вторсырья, вместе с 2ГИС создали новый туристический маршрут для иркутян и гостей города.

Этот год также запомнился мне подписанием соглашения с правительством региона о развитии технологий искусственного интеллекта. Мы провели много дизайн-сессий, обсуждений.

О планах на 2024: «Хочется сделать проект в сфере ИИ»

– Под бой курантов загадаю, конечно же, развитие инвестиционных проектов в Иркутской области. Также очень хочу, чтобы в обществе было побольше позитивных новостей и внутреннего драйва, желания развиваться и двигаться вперед.

Конечно же, хочется нам всем пожелать больше стабильности, особенно в экономическом плане, чтобы можно было выстраивать свои стратегии не только на несколько месяцев вперед, но и на год-два-три, чтобы наши инвесторы видели долгосрочные перспективы.

И еще я очень хочу, чтобы лаборатория искусственного интеллекта, о создании которой в ближайшее время мы подписываем соглашение с правительством региона и ИРНИТУ, в следующем году реализовала крутой проект на нашей территории, и мы могли бы его показать по всей России.