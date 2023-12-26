Что будет с курсом рубля в следующем году

По мнению Романа Носова, эксперта БКС Мир инвестиций, вопрос надо разбивать на две части – до президентских выборов и после.

– У нас одна жизнь рубля будет до президентских выборов. И я думаю, что курс будет очень близок к текущим отметкам. ЦБ и другие монетарные, фискальные власти прилагают огромные усилия для того, чтобы стабилизировать курс у текущих уровней. Это одна история. И совсем другая история после президентских выборов. Исторически в России рубль обесценивается к твёрдым валютам на 8-9%, но, к сожалению, волатильность этого инструмента бывает крайне высокой, поэтому прогнозировать сильные отклонения, бывает действительно сложно, – пояснил он в еженедельном выпуске «Без плохих новостей».

Он добавил, что есть альтернативный вариант ответа на этот вопрос – это обесценивание национальной валюты на величину инфляции реальной инфляции, которая сейчас составляет более 13%.

Ранее стало известно, что 60% трейдеров-физлиц ждет девальвации рубля на горизонте до марта. Судя по открытым позициям в опционах, в целом рынок метит в 100 рублей за доллар, но есть много ставок на 105, 110 и даже выше.

В понедельник курс доллара на Мосбиже торгуется на уровне 91,8 рубля за доллар.