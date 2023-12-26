53% работников Иркутской области остались в этом году без корпоратива

Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей из Иркутской области, и выяснила, планируется ли в этом году у них на работе корпоратив.

Большинство опрошенных из Иркутской области сообщили, что в этом году у них на работе не будет корпоратива (53%), из них 32% говорили о том, что он и не планировался, а 21% - что новогодний корпоратив отменили. Только 35% респондентов подтвердили, что у них будет праздник с коллегами, и чаще всего среди таких встречались представители HR-службы (42%), ИТ-специалисты (32%), а также производственники и маркетологи (по 31%). Реже всего – сотрудники сферы транспорта (16%).

Среди тех сотрудников, у кого на работе отменили официальный новогодний корпоратив, рассказали, что работодатель никак не объяснил своего решения (29%), еще в 24% случаев руководство сослалось на отсутствие праздничного настроения в компании, 22% – на отсутствие бюджета, 17% – на распоряжение властей, 5% – сообщили, что потратят деньга на выплату премий сотрудникам, еще 5% – на благотворительность.

39% иркутян, оставшихся без новогодних корпоративов, согласились с этим решением, так как полагают, что сейчас не самое подходящее время для праздника. Еще 16% отметили, что у людей действительно нет праздничного настроения. Еще 10% считают, что выплата премий из бюджета на корпоратив сейчас - более уместное решение. При этом 18% придерживаются иной точки зрения – и выступают против отмены корпоратива, так как у них есть праздничное настроение, и они уверены, что неформальный праздник с коллегами не заменить никакими премиями и что традиции надо соблюдать. Оставшиеся 27% затруднились ответить.

Несмотря на это, если бы пришлось выбрать между корпоративом и премией сразу 85% респондентов без колебаний выбрали бы финансовый бонус и только 15% предпочли бы деньгам праздник.