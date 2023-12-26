Куда недорого можно съездить на Новый год?

Дербент, Ижевск и Чебоксары возглавили рейтинг городов с самой недорогой посуточной арендой на новогодние каникулы. Стоимость аренды жилья здесь не превышает на праздники 3,4 тыс. руб. Об этом рассказали аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.
Дешевле всего из популярных российских направлений аренда на новогодние каникулы стоит в Дербенте – 3 082 рубля за сутки. По сравнению с прошлыми праздниками средняя цена здесь выросла всего на 12%.
«Дербент, старинный город в Дагестане, в последние годы стал очень популярным у туристов. Динамика по числу бронирований жилья в нём – одна из самых высоких по стране. При этом цены на посуточную аренду здесь остаются сравнительно невысокими даже на новогодние праздники. В наличии ещё достаточно вариантов для аренды, можно успеть забронировать и хорошо провести новогодние праздники», – рассказывает Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.
В Ижевске средняя стоимость аренды на каникулы составляет 3 097 рублей. Прирост по сравнению с декабрём прошлого года составил 16%. В Чебоксарах аренда в среднем стоит 3 360 рублей (+31%).
«Если хочется на праздники съездить в Приволжье, можно недорого съездить в Ижевск или Чебоксары. Это довольно крупные и обустроенные города региона с богатым культурным наследием», – советует Юрий Кузнецов.
Также в число недорогих направлений вошёл курорт Краснодарского края Горячий Ключ, где средняя арендная ставка составляет на праздники 3 380 рублей за сутки (+34%). Кроме того, бюджетное жильё можно найти в Иркутске – 3 380 рублей (-2%), Краснодаре – 3 452 рубля (+18%), Ессентуках – 3 541 рубль (+18%), Воронеже – 3 767 рублей (+20%), Архангельске – 3 899 рублей (+27%) и на горнолыжном курорте Губахе – 3 922 рубля (+18%).
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Средняя арендная ставка в целом по России на эти праздники составляет 6 100 рублей за сутки. Лидерами по числу бронирований стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Кисловодск, Зеленоградск, Сириус и Петрозаводск.
|
Топ-10 недорогих направлений на новогодние каникулы 2024*
|
Ср. цена суток, новогодние каникулы 2024
|
Ср. цена суток, новогодние каникулы 2023
|
Прирост ср. цены за год
|
1.
|
Дербент
|
3 082
|
2 743
|
+12
|
2.
|
Ижевск
|
3 097
|
2 663
|
+16
|
3.
|
Чебоксары
|
3 360
|
2 560
|
+31
|
4.
|
Горячий Ключ
|
3 380
|
2 519
|
+34
|
5.
|
Иркутск
|
3 380
|
3 433
|
-2
|
6.
|
Краснодар
|
3 452
|
2 929
|
+18
|
7.
|
Ессентуки
|
3 541
|
3 004
|
+18
|
8.
|
Воронеж
|
3 767
|
3 149
|
+20
|
9.
|
Архангельск
|
3 899
|
3 079
|
+27
|
10.
|
Губаха
|
3 922
|
3 317
|
+18