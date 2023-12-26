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Куда недорого можно съездить на Новый год?

Дербент, Ижевск и Чебоксары возглавили рейтинг городов с самой недорогой посуточной арендой на новогодние каникулы. Стоимость аренды жилья здесь не превышает на праздники 3,4 тыс. руб. Об этом рассказали аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

Дешевле всего из популярных российских направлений аренда на новогодние каникулы стоит в Дербенте – 3 082 рубля за сутки. По сравнению с прошлыми праздниками средняя цена здесь выросла всего на 12%. 

«Дербент, старинный город в Дагестане, в последние годы стал очень популярным у туристов. Динамика по числу бронирований жилья в нём – одна из самых высоких по стране. При этом цены на посуточную аренду здесь остаются сравнительно невысокими даже на новогодние праздники. В наличии ещё достаточно вариантов для аренды, можно успеть забронировать и хорошо провести новогодние праздники», – рассказывает Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

В Ижевске средняя стоимость аренды на каникулы составляет 3 097 рублей. Прирост по сравнению с декабрём прошлого года составил 16%. В Чебоксарах аренда в среднем стоит 3 360 рублей (+31%). 

«Если хочется на праздники съездить в Приволжье, можно недорого съездить в Ижевск или Чебоксары. Это довольно крупные и обустроенные города региона с богатым культурным наследием», – советует Юрий Кузнецов.

Также в число недорогих направлений вошёл курорт Краснодарского края Горячий Ключ, где средняя арендная ставка составляет на праздники 3 380 рублей за сутки (+34%). Кроме того, бюджетное жильё можно найти в Иркутске – 3 380 рублей (-2%), Краснодаре –  3 452 рубля (+18%), Ессентуках – 3 541 рубль (+18%), Воронеже – 3 767 рублей (+20%), Архангельске – 3 899 рублей (+27%) и на горнолыжном курорте Губахе –  3 922 рубля (+18%).

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Средняя арендная ставка в целом по России на эти праздники составляет 6 100 рублей за сутки. Лидерами по числу бронирований стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Кисловодск, Зеленоградск, Сириус и Петрозаводск. 

 

Топ-10 недорогих направлений на новогодние каникулы 2024*

Ср. цена суток, новогодние каникулы 2024

Ср. цена суток, новогодние каникулы 2023

Прирост ср. цены за год

1.

Дербент

3 082

2 743

+12

2.

Ижевск

3 097

2 663

+16

3.

Чебоксары

3 360

2 560

+31

4.

Горячий Ключ

3 380

2 519

+34

5.

Иркутск

3 380

3 433

-2

6.

Краснодар

3 452

2 929

+18

7.

Ессентуки

3 541

3 004

+18 

8.

Воронеж

3 767

3 149

+20

9.

Архангельск

3 899

3 079

+27

10.

Губаха

3 922

3 317

+18
* Рейтинг составлен на основе топ-100 российских направлений по числу бронирований на новогодние праздники

/ Сибирское Информационное Агентство /
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