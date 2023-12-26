Куда недорого можно съездить на Новый год?

Дербент, Ижевск и Чебоксары возглавили рейтинг городов с самой недорогой посуточной арендой на новогодние каникулы. Стоимость аренды жилья здесь не превышает на праздники 3,4 тыс. руб. Об этом рассказали аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

Дешевле всего из популярных российских направлений аренда на новогодние каникулы стоит в Дербенте – 3 082 рубля за сутки. По сравнению с прошлыми праздниками средняя цена здесь выросла всего на 12%.

«Дербент, старинный город в Дагестане, в последние годы стал очень популярным у туристов. Динамика по числу бронирований жилья в нём – одна из самых высоких по стране. При этом цены на посуточную аренду здесь остаются сравнительно невысокими даже на новогодние праздники. В наличии ещё достаточно вариантов для аренды, можно успеть забронировать и хорошо провести новогодние праздники», – рассказывает Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

В Ижевске средняя стоимость аренды на каникулы составляет 3 097 рублей. Прирост по сравнению с декабрём прошлого года составил 16%. В Чебоксарах аренда в среднем стоит 3 360 рублей (+31%).

«Если хочется на праздники съездить в Приволжье, можно недорого съездить в Ижевск или Чебоксары. Это довольно крупные и обустроенные города региона с богатым культурным наследием», – советует Юрий Кузнецов.

Также в число недорогих направлений вошёл курорт Краснодарского края Горячий Ключ, где средняя арендная ставка составляет на праздники 3 380 рублей за сутки (+34%). Кроме того, бюджетное жильё можно найти в Иркутске – 3 380 рублей (-2%), Краснодаре – 3 452 рубля (+18%), Ессентуках – 3 541 рубль (+18%), Воронеже – 3 767 рублей (+20%), Архангельске – 3 899 рублей (+27%) и на горнолыжном курорте Губахе – 3 922 рубля (+18%).

Средняя арендная ставка в целом по России на эти праздники составляет 6 100 рублей за сутки. Лидерами по числу бронирований стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Кисловодск, Зеленоградск, Сириус и Петрозаводск.

Топ-10 недорогих направлений на новогодние каникулы 2024* Ср. цена суток, новогодние каникулы 2024 Ср. цена суток, новогодние каникулы 2023 Прирост ср. цены за год 1. Дербент 3 082 2 743 +12 2. Ижевск 3 097 2 663 +16 3. Чебоксары 3 360 2 560 +31 4. Горячий Ключ 3 380 2 519 +34 5. Иркутск 3 380 3 433 -2 6. Краснодар 3 452 2 929 +18 7. Ессентуки 3 541 3 004 +18 8. Воронеж 3 767 3 149 +20 9. Архангельск 3 899 3 079 +27 10. Губаха 3 922 3 317 +18

* Рейтинг составлен на основе топ-100 российских направлений по числу бронирований на новогодние праздники