Иркутская область заняла 43 место в рейтинге регионов по уровню жизни

Итоговый список регионов от РИА Новости составлен из средних арифметических баллов, которые получали регионы в 2023 году по качеству жизни.
|
Регион
|
Место
|
Новосибирская область
|
18
|
Красноярский край
|
20
|
Иркутская область
|
43
|
Республика Бурятия
|
74
В первую десятку итогового рейтинга вошли Московская область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижегородская область, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край и Самарская область.
Эти регионы входили в число лидеров в большинстве ключевых рейтингов, выпущенных РИА Новости в 2023 году, и находились преимущественно в числе первых 20.
Последние места в итоговом рейтинге занимают северокавказские, сибирские и дальневосточные регионы. Это Кабардино-Балкарская Республика, Республика Хакасия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Калмыкия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Еврейская автономная область, Республика Тыва.