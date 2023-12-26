Иркутская область заняла 43 место в рейтинге регионов по уровню жизни

Итоговый список регионов от РИА Новости составлен из средних арифметических баллов, которые получали регионы в 2023 году по качеству жизни.

Регион Место Новосибирская область 18 Красноярский край 20 Иркутская область 43 Республика Бурятия 74

В первую десятку итогового рейтинга вошли Московская область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижегородская область, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край и Самарская область.

Эти регионы входили в число лидеров в большинстве ключевых рейтингов, выпущенных РИА Новости в 2023 году, и находились преимущественно в числе первых 20.

Последние места в итоговом рейтинге занимают северокавказские, сибирские и дальневосточные регионы. Это Кабардино-Балкарская Республика, Республика Хакасия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Калмыкия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Еврейская автономная область, Республика Тыва.