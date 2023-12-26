Новости

Иркутская область заняла 43 место в рейтинге регионов по уровню жизни

Итоговый список регионов от РИА Новости составлен из средних арифметических баллов, которые получали регионы в 2023 году по качеству жизни.

Регион

Место

Новосибирская область

18

Красноярский край

20

Иркутская область

43

Республика Бурятия

74

В первую десятку итогового рейтинга вошли Московская область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижегородская область, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край и Самарская область.

Эти регионы входили в число лидеров в большинстве ключевых рейтингов, выпущенных РИА Новости в 2023 году, и находились преимущественно в числе первых 20.

Последние места в итоговом рейтинге занимают северокавказские, сибирские и дальневосточные регионы. Это Кабардино-Балкарская Республика, Республика Хакасия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Калмыкия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Еврейская автономная область, Республика Тыва.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Итоги 2023
2023 год в Иркутске был очень насыщен бизнес-мероприятиями
«Готовим новый жилой проект в Иркутске» – Екатерина Прядко, Грандстрой
«Год трансформации и активного развития» – Константин Зимин, МТС – о 2023
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес