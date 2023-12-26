Разработка Сухого Лога начнется в 2024 году

Вопросы освоения золоторудного месторождения Сухой Лог обсудили во время рабочей встречи Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и вице-президент компании «Полюс» по работе с государственными органами Сергей Журавлев. Компания планирует начать его опытно-промышленную разработку (ОПР) в 2024 году.

– Проект по созданию горнодобывающего и золотоизвлекательного комплекса на базе золоторудного месторождения Сухой Лог является одним из крупнейших проектов на территории Иркутской области. Он оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие не только нашего региона, но и страны в целом. Понимая всю значимость проекта, со своей стороны мы оказываем комплексную поддержку для его реализации. Проект включен в сводный перечень новых инвестиционных, что позволяет нам направлять бюджетные средства на строительство необходимой для него транспортной инфраструктуры, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Сухой Лог – одно из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире, было открыто в 1961 году. Доказанные и вероятные запасы Сухого Лога составляют более 1 240 тонн золота. Месторождение расположено в 12 километрах на северо-запад от поселка Кропоткин в Бодайбинском районе Приангарья.

Как уточнил Сергей Журавлев, компания готова приступить к ОПР месторождения в 2024 году. В 2028 году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь золотоизвлекательной фабрики с переработкой 10 млн тонн руды в год. К 2030 году, после ввода второй очереди суммарная производственная мощность составит 30 млн тонн руды в год.

– Реализация проекта будет иметь большой социальный эффект: планируется создать более 1,5 тысячи новых рабочих мест. Кроме того, это сооружение новой инфраструктуры: совместно с Правительством региона проведено проектирование моста через реку Витим, планируется рассмотреть начало строительства в ближайшие годы. В порядок будет приведена дорога Таксимо – Бодайбо - Кропоткин, – отметил Сергей Журавлев.

Инвестиционный проект «Горнодобывающий и золотоизвлекательный комплекс на базе золоторудного месторождения Сухой Лог» рассмотрели на Инвестиционном совете при Губернаторе области. В результате, с 1 января 2024 года он получит статус регионального инвестиционного проекта (РИП).