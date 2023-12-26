Подведены итоги года на рынке аренды

Нестандартная динамика спроса привела к рекордному росту ставок.

Эксперты Циан.Аналитики подвели итоги 2023 года на рынке долгосрочной аренды крупнейших городов России. В прошедшем году традиционные сезонные циклы в динамике спроса, ставок и объема предложения были нарушены: рост активности начался раньше (не с середины июля, а с первой декады июня) и не заканчивалось дольше обычного (вплоть до ноября). Объем предложения прекратил сокращаться лишь после 10 октября. Тогда же началась и стабилизация цен (которые до этого лишь росли).

За первые 5 месяцев текущего года ставки аренды в однокомнатных квартирах в среднем по анализируемым локациям увеличились лишь на 4%. Начиная с лета рост ускорился – с июня по октябрь ставки выросли на 20%. В этом году сезонное увеличение ставок началось раньше и не заканчивалось дольше, чем обычно. За счет повышенного спроса и снижения объема предложения рост продолжался на протяжении всего 3 квартала и в начале 4 квартала, хотя обычно во второй половине сентября ставки начинают снижаться вместе с сокращением активности. Только в ноябре ставки перестали расти, причем резкого снижения так и не произошло – в ноябре «однушки» стали дешевле лишь на 0,3%, в декабре – еще на 0,1%. Фактически, на рынке вновь ценовая стагнация.

Осенью 2023 г. в большинстве городов ставки достигли рекордно высокого уровня. По сравнению с декабрем 2022 г. аренда в среднем по анализируемым локациям дороже на 24%. Для сравнения, в декабре 2022 г. ставки в «однушках» были лишь на 3% выше, чем в декабре 2021 г.

Заметнее всего аренда квартир за год подорожала в Перми (+53%), Челябинске (+45%) и Омске (+43%) – в этих городах не так много новостроек, поэтому на рынок аренды пришлась значительная часть спроса, “перетекающего” со вторичного рынка, где выросли ипотечные ставки. В Москве и Санкт-Петербурге «однушки» подорожали за год на 23% и 24% соответственно.

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды сокращался с начала года по октябрь. Только в ноябре на фоне замедления спроса снижение прекратилось.

Обычно сезонная коррекция ставок аренды происходит вместе с восстановлением объема предложения: на рынок вновь начинают выходить предложения по среднерыночным ценам и в условиях снижения числа арендаторов происходит постепенная балансировка средних цен. В этом году восстановление числа лотов не привело к моментальной коррекции арендных ставок. Несмотря на то, что в ноябре объем предложения в целом по локациям увеличился на 7,8%, а в декабре еще на 11,5%, средние ставки аренды пока что заметно не снизились.

За год объем предложения в целом по локациям уменьшился в 2,5 раза. Особенно сильно объем предложения за год снизился в Уфе (в 4,5 раза), Москве и Тольятти (в 3,5 раза) и в Санкт-Петербурге (в 3 раза).

«Нестандартно долгий и сильный рост ставок аренды в 2023 году связан с восстановлением спроса, который был обеспечен возвратом релокантов, сворачиванием практики удаленной работы и перетоком в сегмент аренды тех, для кого ипотека стала слишком дорогой или рискованной (на вторичном рынке ипотечные ставки находятся на заградительно высоких уровнях, в новостройках продолжают расти цены и ужесточаются условия выдачи кредитов), – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитики – Ситуация на рынке в 2024 г. будет зависеть от происходящего в смежных сегментах рынка. В краткосрочной перспективе ставки могут скорректироваться вниз из-за роста объема предложения. Но сценарий, при котором, ипотека длительное время будет дорогой, приведет к стабильно высокому спросу на съемное жилье и дальнейшему росту ставок».