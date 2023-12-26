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АТБ сообщил режим работы банка в новогодние праздники

В праздничные дни Азиатско-Тихоокеанский банк работает следующим образом.

  • 29 декабря 2023 года все офисы АТБ работают в обычном режиме.
  • 30 декабря 2023 года – для уточнения работы отделений необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).
  • С 31 декабря 2023 года по 3 января 2024 года – нерабочие праздничные дни.
  • 4-5 января 2024 года – для уточнения работы отделений необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).
  • 6-8 января 2024 года – нерабочие праздничные дни.
  • С 9 января 2024 года все офисы банка возобновляют работу в обычном режиме.

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, переносится на 9 января 2024 года без применения штрафных санкций. Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не осуществляются в период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

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Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, переносится на 9 января 2024 года.

Для вашего удобства предлагаем воспользоваться интернет-банком или приложением АТБ Банк, которые позволят без обращения в офис произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Также ежемесячный платёж вы можете осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.

Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме. Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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