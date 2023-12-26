Новогодний стол подорожал на 14%

Стол из оливье, селедки под шубой, курицы, утки, мандаринов, шампанского и красной икры подорожал на 14%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование IT-компании АТОЛ.

Главный новогодний салат оливье в среднем обойдется россиянам в 942 рублей, что на 10% дороже, чем годом ранее. В то же время медианная цена на ингредиенты для селедки под шубой составляет 774 рублей – на 11% больше, чем в 2022-м.

За 1 кг куриного или утиного мяса покупатели отдадут 202 рубля и 463 рублей соответственно. Мандарины в этой весовой категории обойдутся в 211 рублей. Банку красной икры россияне чаще покупают в среднем за 736 рублей. Насладиться же бокалом шампанского под бой курантов можно будет за 302 рубля за бутылку, рассказали эксперты.

Напомним, что в Иркутской области розничные цены на яйца решили зафиксировать до 1 апреля. «У нас прошло уже несколько совещаний с производителями яйца и представителями торговых сетей. Договорились, что по ряду позиций на социально-значимые товары, в том числе на определенные категории куриных яиц, производители зафиксируют цены до 1 апреля», – сообщил губернатор Игорь Кобзева.

Согласно данным Росстата, средние потребительские цены на яйцо в Иркутской области с начала года увеличились на 38,7 %, в России – на 37,6 %, в СФО – 46,6%.