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Клиенты Альфа-Премиум первыми в России получили доступ в бизнес-залы прямо в мобильном приложении банка

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Альфа-Банк предложил всем владельцам сервиса Альфа-Премиум доступ в бизнес-залы аэропортов прямо в мобильном приложении банка. В нём генерится уникальный QR-код, по которому можно пройти в любой бизнес-зал в России.

Чтобы получить QR-код, достаточно перейти на сервис «QR-код в бизнес залы» в мобильном приложении, кликнуть на кнопку «Получить QR-код» — сразу сформируется единый для всех бизнес-залов код. Он всегда под рукой в мобильном приложении, его нельзя потерять.

Пока опция доступна для клиентов с остатками от 12 млн на счетах, при этом число визитов не ограничено.

Решение реализовано совместно с партнёром Soft Travel на всех версиях приложений банка: не надо скачивать стороннее приложение и оплачивать визит.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:LdtCK2CTL

/ Сибирское Информационное Агентство /
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