А-Токен Альфа-Банка – лучшая платформа цифровых финансовых активов 2023

Платформа Альфа-Банка А-Токен одержала победу в номинации Cbonds Awards – 2023 «Лучшая платформа ЦФА», подтвердив свое лидерство среди десяти существующих площадок на рынке ЦФА. А-Токен возглавляет рейтинг операторов по количеству выпусков (более 60 штук), по объёму размещений (более 30 млрд рублей), уверенно занимая около 50% рынка цифровых финансовых активов.

С ноября Альфа-Банк предоставил возможность всем розничным клиентам пользоваться платформой А-Токен в мобильном приложении банка для физлиц, что позволило кратно нарастить количество активных пользователей.

«Для нас важно, что Cbonds и участники облигационного рынка высоко оценили нашу работу. Мы надеемся, что нам и дальше удастся быть лидером инноваций и передовых практик на рынке ЦФА. Несмотря на то, что 99% объема выпущенных цифровых активов на сегодняшний день представлены простыми денежными требованиями, мы планируем экспериментировать с ЦФА, привязанными к различным базовым активам: недвижимости, драгоценным камням и металлам, произведениями искусства и другими. В 2024 голу перед нами стоят ещё более амбициозные цели по укреплению лидерских позиций платформы», – рассказал Денис Додон, директор по инновациям Альфа-Банка.

Cbonds Awards – церемония награждения лучших участников рынка и сделок с ценными бумагами, проводится на конференциях Cbonds с 2006 года. Лауреатами становятся наиболее активные и успешные участники российского облигационного рынка по итогам открытого голосования и количеству скачиваний аналитических обзоров. В этом году награды вручались в 34 номинациях.