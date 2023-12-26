Альфа-Банк открыл IT-пространство для студентов в Высшей школе экономики в Санкт-Петербурге

Альфа-Банк открыл второе пространство в Высшей школе экономики (ВШЭ), теперь и в Санкт-Петербурге – коворкинг для реализации креативных идей и отдыха студентов.

Проект реализован в концепции Phygital — симбиоз physical и digital, цифрового и физического способов взаимодействия. За счет мобильных модулей пространство может трансформироваться под индивидуальную и командную работу. В разной конфигурации мебели коворкинг вмещает до 50 рабочих мест, оборудован необходимой ИТ-инфраструктурой для подготовки и проведения мероприятий в формате нетворкинга. Кроме того, предусмотрена возможность комфортного отдыха для студентов и преподавателей.

«Высшая школа экономики – ведущий российский университет, а Альфа-Банк лидирует в сферах финансовых и цифровых технологий. Многие студенты ВШЭ в Санкт-Петербурге проходят практику и стажировку в Альфе. В рамках сотрудничества с ВШЭ мы будем развивать новые молодежные проекты, которые помогут создавать финансовый суперсервис и развивать финтех для поколения альфа», — поделился Дамир Баттулин, директор по развитию цифровых каналов, старший вице-президент Альфа-Банка.

Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов: «В октябре мы вместе с Альфа-Банком открыли коворкинг в Москве. Очень рад, что и у наших студентов в Петербурге тоже появилось еще одно пространство для учебы и творчества. Альфа-Банк – масштабная компания, которая дает возможность талантливым выпускникам Вышки реализовать себя в любом профессиональном направлении. И, кончено, такие мероприятия – это лишь один из элементов нашего сотрудничества, которое будет расширяться и усиливаться».

Директор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Анна Тышецкая: «Перед открытием коворкинга Альфа-Банка Вышка побывала с масштабной академической миссией в Латинской Америке: мы посетили 5 стран и 18 университетов. И для нас в этой поездке было важно не только определить уровень образования, увидеть научные лаборатории и лектории, но и понять, подходит ли кампус нашим студентам: есть ли для учащихся места, где они могут готовиться к занятиям, отдыхать, общаться. Лучшие зарубежные университеты строят свои пространства вокруг студентов. И соответствие этому международному уровню – приоритет для Вышки. Благодаря тесному сотрудничеству с бизнес-сообществом, и в частности с Альфа-Банком, у нас есть возможность реализовывать такие проекты для студентов».

Ранее Альфа-Банк и Высшая школа экономики заключили двустороннее соглашение, направленное на развитие образования в сфере финтеха.