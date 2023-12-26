Финансовая «Динамика»: Проект ИТ-экосистемы для Дальневосточного банка получил премию

В номинации «IT-внедрение» самую авторитетную ежегодную премию в области розничных финансов Retail Finance Awards вручили проекту «Компонентная IT-экосистема», созданному компанией «Динамика» для Дальневосточного банка. Награда журнала The Retail Finance присуждается за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России.

Отбор участников производился в два этапа. На первом этапе номинанты проходили через квалификационное голосование профессионального сообщества, на втором – были представлены профессиональному сообществу на форуме Retail Finance Forum. В финал премии вышло около 100 проектов. В итоге редакция журнала, основываясь на критериях премии, собственных принципах и анализе розничного финансового рынка, определила победителей XVII ежегодной премии.

«Все этапы обслуживания частных клиентов теперь проходят в едином удобном интерфейсе, который помогает специалисту не только удовлетворить запрос максимально оперативно, но и предложить клиенту персональные продукты», - прокомментировал событие Дмитрий Воронин, директор по IT АО «Дальневосточный банк».

Справка: «Динамика» – российская ИТ-компания, резидент Сколково. На рынке с 2007 года; занимается разработкой программного обеспечения для финансового сектора. За 15 лет выполнила более 1 500 проектов различной сложности.