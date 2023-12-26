Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Ингосстрах Банка до уровня А-(RU), по рейтингу установлен «Стабильный» прогноз.

Повышение кредитного рейтинга банка до уровня А-(RU) отражает улучшение оценки поддержки банка со стороны материнской структуры ввиду повышения ее заинтересованности в развитии Ингосстрах Банка как ключевого звена группы.

Кредитный рейтинг банка обусловлен удовлетворительными бизнес-профилем, риск-профилем и достаточностью капитала, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также высокой вероятностью получения экстраординарной поддержки от поддерживающего лица.

Материнская компания СПАО «Ингосстрах» имеет сильную оценку кредитоспособности и, по мнению АКРА, в случае необходимости готово предоставлять банку долгосрочное и краткосрочное финансирование в достаточном объеме, а также увеличивать капитал.



В рамках обновленной стратегии на период с 2024 по 2028 год Ингосстрах Банк усиливает фокус на развитии интегрированных продуктов и системы кросс-продаж с материнской компанией, цифровизации на базе экспресс-гарантий и факторинга, расширении зарплатных проектов и дистанционного банковского обслуживания, а также на росте ипотечного кредитования.



Удовлетворительная оценка достаточности капитала объясняется довольно высокими показателями регуляторных нормативов (Н1.2 на 01.11.2023 составлял 12,1%) и умеренным коэффициентом усредненной генерации капитала (КУГК) на фоне роста капитальных вливаний и положительного финансового результата.



Удовлетворительная оценка риск-профиля Ингосстрах Банка обусловлена сохранением приемлемого качества кредитного портфеля.