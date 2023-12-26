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Ингосстрах Банк опубликовал график работы в новогодние праздники

В связи с праздничными и выходными днями временно меняется график работы офисов Ингосстрах Банка.

30 декабря с 10 до 19 часов, согласно обычному графику, обслуживают физических лиц офисы Москвы:

  • «Сущевский» на ул. Сущевская, 27, стр. 1;
  • «Отрадное» на ул. Хачатуряна, 20.

С 31 декабря 2023 по 8 января 2024 включительно – нерабочие дни, обслуживание клиентов в офисах не осуществляется.

Со вторника, 9 января 2024, офисы банка вернутся к работе по обычному расписанию.

Также банк напоминает, что большинство операций с картами, счетами, вкладами и кредитами доступны в интернет-банке и мобильном приложении Ингосстрах Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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