Ингосстрах Банк опубликовал график работы в новогодние праздники

В связи с праздничными и выходными днями временно меняется график работы офисов Ингосстрах Банка.



30 декабря с 10 до 19 часов, согласно обычному графику, обслуживают физических лиц офисы Москвы:

«Сущевский» на ул. Сущевская, 27, стр. 1;

«Отрадное» на ул. Хачатуряна, 20.

С 31 декабря 2023 по 8 января 2024 включительно – нерабочие дни, обслуживание клиентов в офисах не осуществляется.



Со вторника, 9 января 2024, офисы банка вернутся к работе по обычному расписанию.



Также банк напоминает, что большинство операций с картами, счетами, вкладами и кредитами доступны в интернет-банке и мобильном приложении Ингосстрах Банка.