В очередной раз новоселы микрорайона «Юго-Западный» досрочно получили ключи от квартир

На прошлой неделе состоялось торжественное вручение ключей первым дольщикам 14,15,16 блок-секций в микрорайоне «Юго-Западный». Дома, застройщиком которых является группа компаний «ВостСибСтрой», были введены в эксплуатацию на 2 месяца раньше заявленного срока – в ноябре 2023 года. Всего в новых домах 288 квартир, а общая площадь жилых помещений 14 тысяч кв.м.

Фото из архива компании

Олег Мартынов, руководитель проекта:

– Концепцией предусмотрено строительство очередей кварталами, внутри которых мы создаем уютное пространство для жителей домов: закрытая территория без машин, где дети могут безопасно и увлекательно проводить время, а любители спорта тренироваться на свежем воздухе. С каждой новой очередью строительства мы воплощаем свежие и интересные идеи, как сделать жизнь в нашем микрорайоне еще лучше. В новых домах предусмотрено дизайнерское оформление подъездов, появились остекленные лоджии, архитекторы постарались и запроектировали очень стильный и выделяющийся фасад. Очень много сил и времени уделили благоустройству, на детских площадках смонтировано современное оборудование от лидеров рынка малых архитектурных форм. «Юго-Западный» - это семейный микрорайон, и в этой очереди мы добавили больше квартир, подходящих для семей с детьми. Когда-то подобные преимущества были доступны исключительно покупателям квартир в жилых комплексах бизнес-класса. Сегодня же мы делаем комфорт доступным.

Фото из архива компании

Проект микрорайона предусматривает комплексную застройку территории. Всего планируется возвести около 300 тысяч квадратных метров жилья. Уже сейчас в «Юго-Западном» есть вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни: действующие поликлиника, школа на 1 275 мест, детский сад на 140 мест, а также остановки общественного транспорта. Также идет проектирование дополнительного детского сада на 240 мест, сформирован земельный участок под детский сад на 350 мест, почти закончен проект большого, площадью 3,5 гектара, парка для отдыха жителей.

Фото из архива компании

В микрорайоне «Юго-Западный» еще остались готовые квартиры в продаже. Стоимость от 3,6 млн. руб. Специалисты отдела продаж готовы предложить выгодные условия по ипотеке – ставка от 5,1%*.



Юго-западный.рф

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