Бесплатное переобучение могут разрешить россиянам

В каждом регионе перечень профессий будет своим. Об этом узнали «Известия».

В Минтруде предложили разрешить работающим россиянам проходить бесплатное переобучение. Проект постановления опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

«Минтруд России представил проект программы переобучения по востребованным на региональных рынках труда направлениям. Так, предлагается распространить переобучение на всех соискателей для трудоустройства по приоритетным направлениям. Перечень специальностей будет определять правительство РФ с учетом кадровой потребности отраслей», – говорится в документе.

В нем отмечается, что с 2024 года проект планируется расширить на несколько категорий. В их числе не только работающие россияне, но и люди с инвалидностью, а также те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и фактически ухаживает за ним. Это может быть любой родственник или опекун.

Ранее стало известно, что работодатели высоко оценивают свои компетенции в формировании хороших отношений в коллективе: 97% считают себя привлекательными в этом разрезе (из них 39% «крайне привлекательными», еще 58% – «скорее привлекательными»). Исключение составили лишь 1% опрошенных, которые выбрали ответ «скорее непривлекательны».

Также высоко были оценены достижения бизнеса в части гарантий занятости: 92% компаний уверены в том, что это их сильная сторона (из них 36% считают себя в этой категории «крайне привлекательными», 56% – «скорее привлекательными»). Только 5% выбрали вариант ответа «скорее непривлекательны».

Третья составляющая с наивысшими оценками, которые бизнес поставил сам себе – хорошие отношения коллектива с руководством: 84% компаний считают, что они привлекательны в этом плане для соискателей, и только 13% придерживаются иного мнения.