Рекордно низкий уровень безработицы поставил новые задачи, связанные с кадровым дефицитом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование агентства «Эксперт РА».

Потребность в работниках выросла в 67 регионах, отмечают специалисты агентства. За единичными исключениями этот показатель увеличился почти во всех регионах ЦФО, СЗФО и УФО. В «Эксперт РА» составили топ-10 российских субъектов, где потребность в работниках по состоянию на октябрь 2023-го, по сравнению с тем же периодом 2022-го, была максимально высокой.

В наибольшей степени нуждаемость в кадрах выросла в Ингушетии (94,1%), Санкт-Петербурге (69,1%), Пермском крае (67%), республиках Северная Осетия (66,4%) и Тыва (61,4%), Московской (52,2%) и Сахалинской областях (51,3%), Ненецком автономном округе (35,9%), Тамбовской области (35,2%), республике Алтай (34,8%).

Рекордно низкий уровень безработицы поставил новые задачи, связанные с кадровым дефицитом, прокомментировала руководитель группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских. По ее словам, в наибольшей степени потребность в работниках растет в регионах, где самые высокие показатели занятости, а также увеличение загруженности производства.

— Значимое влияние на изменение спроса на кадры оказало наращивание импортозамещения, а также рост оборонзаказа, — сказала она. — Увеличился спрос на слесарей, операторов станков, сварщиков, сборщиков продукции и т.д. В стране ощущается острая нехватка рабочих специальностей, правительство принимает меры, но это небыстрый процесс.

Ранее стало известно, что нехватку кадров испытывают свыше 90% российских компаний. Оказывается, большинство – 91% – чувствуют кадровый голод. Половина организаций сообщают о нехватке массового персонала, например, продавцов, операторов, водителей, рабочих, менеджеров, управляющих, руководителей проектов, инженеров.

Что касается сфер деятельности, то в особенности заметен недобор кадров в IT, HR. Также организации нуждаются в бухгалтерах, маркетологах, аналитиках, строителях, дизайнерах, юристах. Большинство представителей бизнеса уверены, что проблему кадрового голода можно решить с помощью повышения зарплат в компании. Чуть больше 40% респондентов отмечают необходимость проработать с брендом работодателя, еще 40% подчеркивают важность хороших условий труда для привлечения соискателей.