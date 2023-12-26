РУСАЛ выплатит сотрудникам 13 зарплату

Рабочим Иркутского алюминиевого завода будет выплачена премия по итогам работы за 2023 год.

«Несмотря на сложившуюся ситуацию в мире и беспрецедентное давление недружественных стран, компания РУСАЛ продолжает исполнять взятые на себя обязательства перед сотрудниками. В ближайшие дни рабочие ИркАЗа получат годовую премию или 13 зарплату, как ее называют в народе», - говорит директор Иркутского алюминиевого завода Артём Фоминых.

Напомним, что 18 декабря 2023 года принят новый пакет антироссийских санкций. В него вошла продукция из алюминия: проволока, фольга, трубы и трубки, но это не помешало компании в декабре выплатить новую ежеквартальную премию сотрудникам.

Помимо этого, с нового года компания увеличит дотацию на питание, размер компенсации стоимости путёвок для работников и их детей, а также социальные выплаты, например, на первоклассников.

Устойчивость в кризисные времена – один из главных принципов компании, который много лет назад заложил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.