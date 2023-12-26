Больше 2,5 тысяч детей приняли участие в акции ВТБ «Я – молодец»

ВТБ собрал и передал Деду Морозу более 2,5 тысяч писем с достижениями маленьких жителей России. Все они принимают участие в новогодней акции «Я – молодец» благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез».

«Акция «Я – молодец» помогла поднять настроение детям и их родителям и скрасить время, проведенное в больницах. Несколько месяцев волшебные ящики ВТБ принимали письма маленьких пациентов, переключая их внимание на положительные воспоминания за год. Сюрпризы, которые мы подготовили для участников акции, помогут им еще раз отметить свои достижения и развить талант в любимом деле», – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

В письмах дети отмечали свои сферы увлечений, эти подсказки помогли в выборе подарков для участников акции. Помимо самих подарков, дети получают возможность пройти тематические мастер-классы со звёздными экспертами. Так, например, мастер-класс в одной из самых популярных категорий «Спорт» проведет Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Трансляции пройдут в сообществе ВКонтакте ВТБ в первой половине февраля и будут доступны всем желающим.

«Умение отмечать свои достижения полезно всем, а в особенности детям. Это позволяет ценить свой труд и мотивирует на новые победы. Я поделюсь с ребятам своим спортивным опытом, расскажу, что помогает мне двигаться вперед и добиваться своих целей», – сказал Никита Нагорный.

В этом году акция шагнула за стены больниц и объединила девизом «Я – молодец» детей и взрослых. ВТБ запустил сайт, где каждый может похвалить себя, поделиться достижениями за год и вдохновиться победами других. О своих успехах рассказали уже больше 1,5 тысяч человек. Сайт ктомолодец.рф представляет бесконечную елку достижений, на которую каждый желающий может добавить шар со своей победой.

Новогодняя акция проходит в рамках собственной благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз». В больницы разных регионов России доставляется инновационное медицинское оборудование, которое помогает улучшить качество оказания медицинских услуг для детей. В этом году в программу были включены два новых города: Севастополь и Кызыл Республики Тыва.