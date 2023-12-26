В Приангарье заморозят цены на куриное яйцо

В Иркутской области подготовлен к подписанию Меморандум о фиксировании цен на куриное яйцо. Документ будет заключен между Правительством Иркутской области, производителями яйца куриного и региональными торговыми сетями. Об этом на пресс-конференции с участием товаропроизводителей, торговых сетей, службы потребительского рынка и лицензирования, Иркутскстата сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Решение об участии в этом проекте уже выразили основные местные производители куриных яиц СХАО «Белореченское» и СПК «Окинский» и торговые сети «Слата», «Удача», «Хлеб-Соль» и «Экономия». Меморандум является соглашением, предусматривающим выполнение сторонами добровольно взятых на себя обязательств по стабилизации цен до конца марта 2024 года.

Министр рассказал, что решение о заключении Меморандума подготовлено в рамках поручения Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Напомним, глава региона один из первых в Сибирском федеральном округе (СФО) обозначил ситуацию с ростом цен на яйцо как приоритетную во время встречи с журналистами на пресс-конференции 19 декабря. Игорь Кобзев рассказал, что поставил профильным ведомствам Приангарья задачу по фиксации цен на этот продукт.

Цены на яйца выросли на 37%

В ходе сегодняшней пресс-конференции было отмечено, что рост розничных цен по яйцу куриному в октябре 2023 года наблюдался в 86 субъектах Российской Федерации, в ноябре – в 87-ми. Иркутская область не исключение. Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области Ирина Иванова сказала, что статнаблюдение в регионе за ценами проводится в шести городах как на продукцию местного производства, так и на ввезенную из других регионов. В течение 11 месяцев специалистами зафиксирован рост цен на яйцо куриное на 37,6%. Рост отмечен с сентября, но наибольший был зафиксирован в октябре – он составил почти 30% к предыдущему месяцу и 32% к декабрю 2022 года.

– Цены выросли как на яйца местных производителей, так и на привозную продукцию. В ноябре цены выросли еще на 4%. Аналогичная ситуация с ростом цен зафиксирована по СФО и России в целом. Индекс потребительских цен (ИПЦ) по Республикам Тыва, Хакасия, Алтайскому краю, Кузбассу был более 150%, по Республике Алтай, Красноярскому краю индекс составил более 140%. Затем идут Томская, Иркутская, Омская области, где ИПЦ выше 137%. Немного ниже он в Новосибирской области – 136,7%. В декабре на потребительском рынке рост цен продолжился. И в результате максимальный рост на яйца за период с начала года был зарегистрирован в Тайшете – 1,6 раза, менее ощутимый - в 1,4 раза в Зиме, Ангарске, Усть-Илимске, в областном центре и в Братске – рост в 1,5 раза., – прокомментировала Ирина Иванова.

Названы причины роста цен

Комментируя ситуацию участники пресс-конференции сказали, что на формирование себестоимости продукта влияют несколько факторов, в том числе импортные составляющие, которые только начинают частично замещаться отечественными аналогами.

– Одна из главных причин – рост себестоимости производства данной продукции, а также увеличение цены на комбикорм и ветеринарные препараты, необходимые для содержания птицы. Если посмотреть на комбикорм, то он состоит из зерновой, белковой, минеральной ​и витаминной частей. Все это сказывается на себестоимости яйца. Кроме того, необходимо проводить вакцинацию, закупать качественную вакцину, цена на которую в последнее время тоже возросла. По сравнению с 2022 годом корма и кормовые добавки подорожали на 22%, вакцина – на 200%, – сообщила заместитель генерального директора по экономике и финансам СХАО «Белореченское» Татьяна Пухмахтерова.

Заместитель генерального директора СПК «Окинский» Нина Галанова пояснила, что влияние на цены оказало увеличение транспортных расходов и тех, что идут на закуп необходимых комплектующих производственного оборудования.

В результате отпускные цены на яйцо увеличились заметно сильнее, чем на другие продукты. При этом торговые сети ценовую политику в отношении формирования розничных цен не меняли.

Потребительский спрос растёт

Как рассказал заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Маяк» Роман Селезнев, в структуре представленных товаров в их торговой сети 50% занимают яйца местных производителей. В последние два месяца отмечается рост покупательского спроса на яйца куриные.

– Крупнейшие региональные торговые сети поддерживают постоянный диалог с правительством области и придерживаются социально ответственной политики в отношении формирования торговых наценок на продовольственные товары первой необходимости, к числу которых относятся яйца куриные, – сказала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

Глава регионального минсельхоза добавил, что влияние на ценовую политику также оказывают условия рынка. Рост цен обусловлен, в том числе, увеличением потребительского спроса на яйцо со стороны населения, а также ростом себестоимости производства данной продукции. Кроме этого, на цену влияет сезонность – спрос на яйцо значительно растет к Новому году и к Пасхе, а с конца весны до середины лета снижается.

Регион обеспечивает себя яйцом

В сравнении с другими регионами страны птицефабрики Приангарья на 156% обеспечивают Иркутскую область пищевым куриным яйцом.

– Сегодня регион полностью обеспечивает себя яйцом, сохраняя его высокий объем производства – более 1 млрд штук яиц в год. Планируем, что этот же объем производства сохранится и в 2024 году, – отметил Илья Сумароков.

Глава ведомства сообщил о федеральных мерах поддержки этого направления сельхозсферы, в частности о расширенных с этого года направлениях льготного кредитования, в том числе для производителей птицы.

– Рассматриваем возможность региональной поддержки птицеводов для повышения эффективности производства наших птицефабрик, чтобы они могли понизить свои затраты на производство продукции, чтобы не было необходимости повышать цены на продукцию из-за роста цен на сопутствующие ресурсы. При этом решение о введении этих мер поддержки будем принимать в зависимости от складывающей ситуации в отрасли, – уточнил министр.

Меморандум подпишут до конца декабря

В заключение участники подчеркнули, что в рамках Меморандума предприятия-производители берут на себя обязательства по фиксированию отпускной цены первой и второй категории куриного яйца, сформировавшейся по состоянию на 21 декабря 2023 года, в период действия меморандума. ​ В свою очередь региональные торговые сети не должны устанавливать размер торговой надбавки на данную продукцию выше 15%.

Документ планируется подписать до конца этой недели. Он вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31 марта 2024 года включительно. Документ открыт для присоединения к нему других хозяйствующих субъектов, готовых принять на себя обязательства по неповышению цен.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК сообщила. что цены на куриные яйца выросли не только из-за инфляции, но из-за высокого спроса. Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря заявил, что планируется организовать поставки яиц из-за границы. Так, в республику Дагестан через пропускной пункт «Яраг-Казмаляр» уже ввезена первая партия столовых яиц из Азербайджана в количестве 612 тыс. штук. Кроме того, в ближайшие 2–3 недели ожидается поставка яиц из Турции.