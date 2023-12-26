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Полюс начнет работы по проекту «Сухой Лог» в 2024. Что это значит?

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Полюс готов к опытно-промышленной разработке (ОПР) золоторудного месторождения «Сухой Лог» в следующем году, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на вице-президента компании по работе с государственными органами Сергея Журавлева.

Как уточнил Сергей Журавлев, компания готова приступить к ОПР месторождения в 2024 году. В 2028 году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь золотоизвлекательной фабрики с переработкой 10 млн тонн руды в год. К 2030 году, после ввода второй очереди суммарная производственная мощность составит 30 млн тонн руды в год.

По мнение аналитиков БКС Мир инвестиций, это положительная новость для акций Полюса.

– Сухой Лог» является флагманским проектом для Полюса, который позволит увеличить производство золота на 80–90% после 2028 г. Мы считаем, что любая дополнительная ясность по проекту умеренно позитивна, – отмечают аналитики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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